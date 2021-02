’Milieu ondergeschikt aan gezichtsverlies’

’Wij bepalen wel wat goed voor het volk is en het boeit niet of dat klopt, wij hebben zo beslist en zo gebeurt het’. Het verschil met China is helaas wel dat er hier nog een vrije pers is. Daardoor worden deze nare trekjes toch nog even voor het voetlicht gebracht.

Het milieu is daarbij ondergeschikt geraakt aan het gezichtsverlies als men moet toegeven het toch niet de juiste keuzes gemaakt had, zoals de enorme windmolens en de biomassa ovens.

Peter Vooges, Kudelstaart