Premium

Opinie Roderick Veelo Migratieplan EU: werkgevers zijn dol op goedkope krachten

Door Roderick Veelo

Het is een hardnekkige mythe dat arbeidsmigranten in de jaren zestig en zeventig uit Turkije en Marokko naar Nederland zijn gehaald, omdat Nederlanders het laaggeschoolde werk niet meer wilden doen. Er was niks mis met het animo voor het werk, Nederlandse arbeiders wilden er alleen fatsoenlijk voor betaald worden.