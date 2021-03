’Subsidies voor atoomstroom’

Alleen al de opmerking die VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte maakte tijdens het lijsttrekkersdebat, dat Groningen een geschikte locatie zou zijn, jaagt al iedereen daar in de gordijnen. Die zien liever dat we straks voor onze energiebehoefte bij Poetin aan moeten kloppen of ze gaan voor nog eens een paar duizend windmolens in hun provincie. Dan zijn er ook nog geleerde mannen die beweren dat het bouwen van kerncentrales zo veel kost dat er geen gegadigden zijn om die plannen uit te voeren. Nou, ik denk dat die er ook niet waren geweest bij de bouw van windmolens, zonneparken en biomassacentrales als er geen miljarden aan subsidies naar toe waren gegaan. Besteed de miljarden aan subsidies liever aan kerncentrales, dan staan de gegadigden waarschijnlijk in rijen voor de deur.

W. Soethoudt, Hillegom