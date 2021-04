Binnenland

Drukte in steden op zonnige Koningsdag: ’Buiten zie ik er niet veel kwaad in’

In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. Amsterdam en Utrecht hebben mensen al opgeroepen niet meer naar de stad te komen omdat het op meerdere plaatsen te vol werd. Ook is het in onder meer Haarlem, Maastricht, Arnhem, Breda en Tilburg erg druk op s...