Brief 2 ’Invorderen rijbewijs weinig doeltreffend’

Immers verkeersdeelnemers, die dergelijke misdrijven ( voor de wegenverkeerswet is dit namelijk een misdrijf) begaan, trekken zich daar weinig van aan; handhaven is onmogelijk!

Alleen inbeslagname, eventueel gekoppeld aan verbeurdverklaring is effectief! Alleen, in dit land van ’pappen en nathouden’, is dat niet haalbaar!

Hugo Pronk, Amsterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: