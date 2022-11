Uitslag Stelling: ’Veel te laat met pensioen’

Een criticus sneert: ,,Nederland is weer koploper op dit gebied, in negatieve zin. In de meeste andere landen gaat iedereen veel eerder met pensioen.”

De leeftijd wordt gebaseerd op voorspellingen van het CBS, die onder meer de stand van de geneeskunde meetelt. Driekwart van de stemmers vindt dat deze manier van kijken niet klopt. Een respondent meent: ,,Door de stand van de geneeskunde worden mensen weliswaar ouder, maar ook gammeler, niet per se fitter. Het betekent dat je steeds minder goede jaren hebt als gepensioneerde.” Een ander stelt: ,,Hoe kunnen ze dit nou voorspellen, terwijl er niet eens zicht is op de oversterfte van de afgelopen twee jaar?”

Bijna alle stemmers geloven dat deze opnieuw verhoogde AOW voor veel werknemers problematisch gaat worden. Een overgrote meerderheid vindt dat beoefenaren van ‘zware beroepen’ eerder AOW zouden moeten krijgen. Een reactie: ,,Dit zou moeten gelden voor iedereen met een fysiek zwaar beroep, zoals in de zorg.” Maar een ander twijfelt: ,,Wat is nou een zwaar beroep. Dat kan niemand bepalen. Op de bouw is zwaar, maar voor de klas staan is dat ook.”

Een ander criterium om eerder AOW te krijgen zou het aantal gewerkte jaren moeten zijn. Een overgrote meerderheid van de stemmers vindt dat de leeftijd waarop je begint met werken ook moet meetellen voor de AOW. ,,De oudere generatie is vaak al begonnen met werken met zestien jaar. Dat is echt anders dan iemand die tot zijn 26e een studie heeft gevolgd. Iemand die bouwvakker is geweest, kan echt niet doorgaan tot hij zeventig is.” En een oudere schrijft: ,,Ik ben 63 en ben op mijn vijftiende begonnen en heb overal aan meebetaald. Het zou hoog tijd worden om AOW te krijgen.”

De verwachting is dat de gepensioneerden van 2028 gemiddeld straks nog 21 jaar ‘meegaan’. Veruit de meeste respondenten geloven niet dat dit ook voor hen geldt. ,,Leuk hoor om te bedenken dat je nog 21 jaar ‘meegaat’, maar vraag niet in welke staat mensen dan zijn. Niemand loopt meer fris en fruitig meer rond”, klinkt het. Iemand anders: ,,Dit klopt van geen kant, 42 jaar werken zou genoeg moeten zijn, daarna ben je echt versleten. Waarschijnlijk klopt dit alleen voor mensen die alleen op kantoor werken.” Een respondent vindt het niet eerlijk dat mensen met een goed pensioen zich wel kunnen veroorloven eerder te stoppen met werken en degenen die alleen AOW hebben niet.

Respondenten zijn vaak somber over hun koopkracht na hun pensionering. Slechts een vijfde denkt tegen die tijd over voldoende financiële middelen te beschikken. Bijna niemand gelooft dat ouderen het in de toekomst beter gaan krijgen. Voor nu willen bijna alle stemmers dat AOW’ers inflatiecompensatie krijgen. Een respondent grapt: ,,Ik vraag me sterk af of er wel genoeg geld is straks voor iedereen. Ik heb mijn zoons al gevraagd bij wie ik mag gaan wonen na mijn pensioen.”

Een meerderheid gelooft evenwel dat de AOW straks nog wel houdbaar is voor alle Nederlanders.