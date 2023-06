De Kwestie: ’Past plastic in duurzaam winkelschap?’

Past plastic vandaag de dag nog wel in een duurzaam winkelschap? Of kunnen we simpelweg niet zonder, bij gebrek aan alternatieve verpakkingsmiddelen? Gerrit Klein-Nagelvoort vindt dat de functie van plastic wordt onderschat en we er vooral anders mee moeten omgaan. Jouri Schoemaker ziet geen toekomst voor plastic.

Maar wat denkt u? Moeten we af van al die plastic verpakkingen? Of moeten we er juist anders mee omgaan? Praat mee en deel uw mening in De Kwestie!