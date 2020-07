’Pensioendeal biedt kans op indexatie’

Er is toch veel vastgelegd voor het nieuwe pensioenstelsel. Bijvoorbeeld dat regels voor het nieuwe stelsel, ook gaan gelden voor het oude. Met die regel kan de Tweede Kamer de minister vragen om al vanaf volgend jaar de huidige pensioenen te verhogen volgens de regels van het nieuwe stelsel, tijdelijke ingroeipad indexaties. Volgens de regels van het oude mogen fondsen niet meer indexeren, want de rekenrente is te laag. Maar volgens de regels van het nieuw stelsel, mogen pensioenfondsen jaarlijks beleggingsrendementen gebruiken voor een pensioenverhoging. Fondsen mogen rendementen ook maximaal over 10 jaar uitsmeren.

De rendementen van de afgelopen 10 jaar geven een mooie verhoging, vanaf volgend jaar, als de Kamer dat aan de minister vraagt. De minister gaat nu toch aan de slag met nieuwe wetten, dan kan hij meteen een tijdelijke wet maken, waarmee hij wat draagvlak en vertrouwen voor het nieuwe pensioenstelsel creëert, met die indexaties.

Henk Daalder