Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De slappe lach van Sigrid Kaag: ernst en omvang van crisis dringt niet door

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

De coronacrisis verbleekt bij de crisis waarin we ons op dit moment bevinden, maar de ernst en omvang dringt niet door tot de Haagse bubbel. Tijdens de algemene financiële beschouwingen stond een opmerkelijk montere Sigrid Kaag gezellig te keuvelen met Kamerleden over het gratis ter beschikking stellen van tampons om de menstruatiearmoede op te lossen en over belasting op de leveringen door webshops, want al die busjes van de besteldiensten maken het leven in de woonwijk zo onrustig.