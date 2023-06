’Stroomtekort verontrustend’

De boodschap van de politiek is ’van het gas af’, terwijl Liander dus met deze alarmerende boodschap komt. Enige afstemming tussen de politiek en de netbeheerders over wat nu precies de bedoeling is zou welkom zijn. Mijn gevoel zegt dat we niet ver verwijderd zijn van de Zuid-Afrikaanse situatie waarbij voor periodes van meerdere uren de stroomvoorziening volledig wordt afgesloten. Kunnen we weer allemaal accu’s gaan aanschaffen om toch niet zonder stroom te zitten en de linkse elite noemt dat dan evengoed vooruitgang.

Jan Pronk, Beverwijk