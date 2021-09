Brief 2 ’Burger moet flink inleveren’

Als nu al bekend is dat een gemiddeld gezin tussen €500 en €600 op jaarbasis duurder uit is aan energie en €5,50 vanwege de zorgkosten (over de rest zijn nog geen cijfers bekend), dan hoef je geen rekenwonder te zijn om te snappen dat we met zijn allen weer flink moeten inleveren. Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven!

Cj. van Mook, Made

