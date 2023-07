De geest van Oppenheimer waart rond

Leven op een roze wolk of sterven onder een paddenstoelachtige donkere wolk? Escapisme of realisme? Een vrolijk roze jurkje met daarboven hoogblonde lokken of een somber donker pak. Duidelijker kan de keuze niet zijn en toch is er de’Barbieheimer’. Iemand die er op staat beide verwachte Hollywoodkassuccessen te zien: Barbie en Oppenheimer. Ondertussen meldt het serieuze weekblad The Economist dat de uitslag van de strijd tussen deze twee films veel zal vertellen over onze tijd.