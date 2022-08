Uitslag Stelling: Weten waar je aan toe bent

Een reactie: „Eneco spekt zo de eigen winsten over de rug van de eigenaren van zonnepalen die niet van hen zijn.” Een andere respondent zou het wenselijk vinden als een keer per jaar een vaste prijs komt voor terugleveren. „En dat op basis van de gemiddelde prijs van stroom in dat jaar.” Weer iemand anders vindt: „Je moet zekerheid krijgen, anders raken we overgeleverd aan een paar grote energiebedrijven.”

Veruit de meeste respondenten vinden dat er snel nieuwe regels moeten komen voor het terugleveren van stroom aan het net. Andere energiebedrijven betalen namelijk meer geld per kWh zonnestroom dan Eneco.

Bijna alle deelnemers snappen dat eigenaren van zonnepanelen die klant zijn bij Eneco verbolgen zijn over het besluit van de energiemaatschappij. Een stemmer: „Ik snap wel dat je nu niet blij bent als je eerder meer terugkreeg. Zeker nu stroom schaars is, zou je juist beter betaald moeten worden.” Iemand anders suggereert: „Overstappen kan nu ook helemaal niet. Misschien een keertje in de toekomst, als de markt weer normaal gaat worden.”

Eneco gebruikt als argument dat een terugleververgoeding niet meer nodig is als stimulans voor zonnepanelen. Daar is slechts tien procent van de respondenten het mee eens. Een deelnemer noemt het ’burgertje pesten’, een andere vindt: „Nu het grootste deel van Nederland zonnepanelen heeft aangeschaft, gooien ze ineens het tarief omlaag. Ik vind wel dat ze lef hebben.” Toch vindt een stemmer het geklaag over het terugleveren van zonnepaneleneigenaren overdreven: „Waarschijnlijk heb je al subsidie gehad op de aanschaf van die panelen en zijn je energiekosten al een stuk lager. Het is eerlijker als alle Nederlanders worden geholpen, die gebukt gaan onder de hoge energierekening.”

Een ander probleem met het terugleveren, is dat het stroomnet het niet meer aan zou kunnen. Bijna alle respondenten vinden dat hier snel iets aan moet gebeuren. „De oorzaak is dat netbeheerders jarenlang niet hebben uitgebreid, maar wel grootverbruikers met open armen hebben ontvangen.” Een tip van een respondent: „Investeer in een thuisbatterij, dan raakt het hoofdnet niet overbelast en ben je ook niet overgeleverd aan die energiebedrijven.”

Meer dan de helft van de respondenten is trotse eigenaar van zonnepanelen. Slechts een vijfde meldt dat het plaatsen van zonnecollectoren ’te duur’ zou zijn. Een respondent: „Als je huurder bent van een huis, dan is het de investering gewoon niet waard. Maar je betaalt je wel blauw aan de stroomrekening.”

Driekwart van de respondenten vindt dat de overheid het gebruik van zonnepanelen meer zou moeten stimuleren. Ook vinden de meesten het eerlijk dat eigenaren van zonnepanelen subsidie krijgen voor het installeren van deze stroomvoorziening.

Toch zijn de panelen onder de stemmers niet de populairste vervanger van fossiele brandstoffen. Een meerderheid van de stemmers geeft de voorkeur aan kernenergie. ,, Kernenergie is het antwoord op alle energievraagstukken.”