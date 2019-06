’Treed op tegen verloedering’

Ik woon in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam en sta versteld over de toename van de rolkoffertoeristen, de ronddwalende vuilniszakken en de volledig uit de hand gelopen verkeerssituatie in de Haarlemmerstraat. Het tempo waarin de buurt verloedert is, zorgwekkend al is het nog een paradijs vergeleken met De Wallen.

Het stadsbestuur komt voorlopig met halfbakken maatregelen en hinkt op twee gedachten: grof geld verdienen of de ’verpretparkisering’ tegen gaan. Ik zie het zwart in, omdat de middenklasse van de opkomende economieën massaal naar onze mooie stad wil en terecht het motto huldigt ’we are doing to them, what they did to us’!

Bas Overmars, Amsterdam