Wat is er in hemelsnaam gebeurd met ons?

Martin Kulldorff is een Zweed wiens twitteraccount over hem zegt: „Professor Harvard Medical School. Disease surveillance methods. Infectious disease outbreaks. Vaccine safety.” Kulldorff is een tegenstander van lockdowns. Meningen die afwijken van de standaard – en die luidt: lockdowns zijn effectief – worden net zo fel aan stukken gescheurd als de meningen van Trumpisten. Het ironische is dat Kulldorff, en zijn collega’s die The Great Barrington Declaration hebben opgesteld, absoluut geen Trumpisten zijn. Ze zijn zowel anti-Trumpist als anti-lockdownist. Ook kun je deze mensen niet verwijten dat ze achterlijke wappies zijn. Zij zijn specialisten aan topuniversiteiten. Zij twijfelen niet aan het gevaar van Covid-19.