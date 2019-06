’E-sigaret net zo verslavend als roken’

Nicotine is niet alleen verslavend maar ook schadelijk voor de gezondheid. Het lichaam reageert op nicotine met de afgifte van adrenaline, het stress-hormoon. Dit leidt tot een verhoging van de bloeddruk, hartslag en suikerspiegel. Verder zijn de bestanddelen van e-vloeistoffen die worden verdampt niet bewezen veilig, zoals propyleenglycol, glycerine en/of polyethyleenglycol. Sterker nog, in dierproeven blijkt dat glycerol kan leiden tot voorstadia van kanker. Er zijn gevallen bekend waarbij volwassenen en kinderen overleden nadat ze de e-vloeistof hadden binnen gekregen. Los van deze toxische stoffen, onderhoudt iemand die een e-sigaret gebruikt de handeling die hoort bij roken en dit maakt de kans op terugval naar sigaretten groter. Laten we de ontwikkeling van en reclame voor surrogaten van roken zoveel mogelijk beperken.

Luc van Lonkhuijzen

Gynaecoloog oncoloog,

en Jentien Vermeulen

Arts-onderzoeker UMC