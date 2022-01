Uitslag Stelling: ’Doorstart van Rutte III’

De meeste respondenten zijn van mening dat er met deze ploeg weinig gaat veranderen. Een reactie: „Dit kabinet is gevallen om een ongelofelijk schandalige toeslagenaffaire. Dezelfde partijen met dezelfde hoofdrolspelers vormen wederom het nieuwe kabinet.”

De meerderheid vindt dat er een andere kapitein op het schip nodig is om een andere koers te varen. „Mark Rutte zal als minister-president, ondanks alles, zijn stempel blijven drukken. Hij verandert niet! Daarom had iemand anders het stokje moeten overnemen.” Slechts 15 procent is blij met Rutte als ’leider van de club’. Een voorstander verklaart: „Hij heeft veel ervaring en daarbij is er niemand in Den Haag die competent is voor zo’n zware post”.

Nieuwe gezichten in de aantredende ploeg bewindslieden zouden Rutte IV meer elan moeten geven, maar de meeste stellingdeelnemers zijn cynisch. „Met deze doorstart van Rutte III? Laat me niet lachen.” Twee derde vindt het een nadeel dat in het nieuwe kabinet veel nieuwkomers zitten met relatief weinig politieke ervaring. „Achter onervaren ministers zit een ambtenarenapparaat dat wel hetzelfde is gebleven”, zegt een respondent daarover. Maar een ander vindt het juist een pluspunt dat er in het nieuwe kabinet een aantal bewindslieden uit de praktijk zit en niet uitsluitend uit ’doorgeschoven ambtenaren’ bestaat.

Meest verrassende nieuwkomers vinden de respondenten beddenbaas Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid (30%) en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (20%). Sommigen vinden deze twee een aanwinst en hopen maar dat ze het gaan volhouden ’in de politieke slangenkuil’. Zo zegt iemand over Dijkgraaf: „Hij heeft geen idee waar hij aan begint, die is in een jaar opgebrand.”

Of Kuipers als minister van Volksgezondheid het vertrouwen kan herstellen in het coronabeleid, dat tot een dieptepunt is gedaald, betwijfelen de meesten. „Hij zal het coronabeleid te eenzijdig vanuit het perspectief van de zorgsector benaderen”, verwoordt een respondent zijn vrees.

Van de zittende politici vinden de respondenten de nieuwe rol van Sigrid Kaag als minister van Financiën het meest opvallend (43%). „Ze heeft geen enkele ervaring en opleiding op dit terrein.” Ook Kajsa Ollongren op Defensie (19%) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius op Justitie (11%) scoren hoog. „Yeşilgöz, een vrouw met amper ervaring en geen achtergrond in de rechten, wordt minister van Justitie. En Ollongren, wat voor defensie-ervaring heeft die? Echt absurd dit.”

Een schamele 5 procent denkt dat Rutte IV het beter zal gaan doen dan Rutte III. „Ze hebben geen langetermijnvisie”, stelt iemand. „Bevolkingsgroei, woningnood, milieu en zorg. Dit allemaal oplossen lukt niet, het bijt elkaar.” Sommigen geven de nieuwe bewindslieden het voordeel van de twijfel. „We zullen moeten afwachten of deze ploeg daadwerkelijk veranderingen gaat aanbrengen”, reageert iemand.” Een ander, laconiek: „Nieuwe ronde nieuwe kansen. Het eerste is zeker, het tweede moet nog blijken.”