Brief 2 ’Genoeg ruimte voor feestje in paleistuin’

Vier personen. Dat is natuurlijk wel de norm voor de gemiddelde Nederlandse huiskamer. Die zijn meestal ter grootte van 'tweemaal vallen en je bent er door heen'.

Nu ging het bij Amalia om een aantal gasten, die samen kwamen in de grote tuin onder twee open overkappingen. In de open lucht dus, in het eigen grote park met gasten die allemaal waren gevaccineerd.

Omstandigheden dus die je niet kunt vergelijken met een gemiddeld Nederlands huishouden. Hou er eens mee op om op elke slak zout te leggen als het ons koningshuis betreft.

Jan Muijs, Tilburg

