Uiteindelijk een asielstop in Nederland? ’Deze had er al moeten zijn, we zitten vol!’

Volgens lezer Tooms zijn de gevolgens van overbevolking in Nederland ondertussen pijnlijk zichtbaar. „We hebben een overvolle asielopvang, te krappe woningmarkt waar statushouders ook nog een voorrang krijgen op de ’gewone Nederlander’, maar ook cultuurverschillen die van beide kanten soms niet geaccepteerd wordt.” Een andere lezer sluit zich hierbij aan. „Huizen voor studenten, starters of senioren, voor alles is een tekort. Hoe kunnen we dan jaarlijks al die asielzoekers óók een woning geven? Er is gewoon geen plek meer, we zitten echt vol!”

Leendertsuurbier vindt dat er niet uiteindelijk een astielstop moet komen, maar per direct. „Daarnaast moeten de aanvragen van mensen uit veillige landen niet eens in behandeling worden genomen.” Volgens Dmboter verloopt het momenteen schandalig in Ter Apel, doelend op de enorme hoeveelheid vluchtelingen in het aanmeldcentrum die afgelopen week zelfs met elkaar op de vuist gingen. „De regering doet gewoon alsof hun neus bloedt en weigert maatregelen te nemen.”

Maar is een asielstop wel zo makkelijk te realiseren? Vraagt Rzphy447 zich af. Komen ze dan niet gewoon massaal terug naar Nederland? Pessimist denkt van wel. „Wie gaat ze tegenhouden? En gaat dat van Europa, vluchtelingenorganisaties mogen? We hebben onszelf in deze situatie gebracht en hebben er geen controle meer over.”

Steentje bijdragen

Ton9 denkt dat er misschien geen asielstop hoeft te komen, maar de er moet wel strenger gecontroleerd worden of statushouders bijdragen aan de economie. Volgens een andere lezer zitten veel van deze mensen een lange tijd in de uitkering en halen ze ook hun hele gezin uit het land van herkomst. „Dat moet strenger gecontroleerd worden. We moeten vluchtelingen absoluut helpen maar ze moeten er wel wat voor terug doen.”

Ook een andere lezer benadrukt dat Nederland in zijn ogen vol zit, maar tóch hebben we in bijna elke sector een personeelstekort. „Als asielzoekers deze vacatures opvullen, heb ik er geen problemen mee.”

ParanormalInvestigator denkt hier anders over. „Nederland vangt relatief weinig asielzoekers op vergeleken andere landen. Maar Nederland heeft vergeleken het buitenland ook de grootste woningnood! Alleen dat al zou een reden moeten zijn om een asielstop in te voeren. Je kan je eigen volk niet aan de kant schuiven om maar aan de vluchtelingenverdragen te voldoen.” Ook Andreschaap62 vindt dat alleen kansrijke vluchtelingen een plek verdienen. „Stop met opvangen van de halve wereld.”

’Had er al moeten zijn’

Volgens lezer Pjhmonnich had de asielstop er al jaren geleden moeten zijn. „Heel veel ’asielzoekers’ komen uit landen waar helemaal niets aan de hand is maar verstoppen wel jarenlang alle procedures. Uitzetten kan ook niet zomaar. Je moet dus voorkomen dat ze überhaupt hier voet aan de grond zetten.”

Ook een andere lezer vindt dat er al jaren een asielstop had moeten zijn, ook vindt hij dat er „al jaren geleden een opvang in de regio door de EU geregeld en gefinancieerd had moeten zijn.”