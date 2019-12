Het islamitisch onderwijs groeit sterk. In de voorbije tien jaar is het aantal leerlingen op islamitische basisscholen gestegen met zestig procent. Het gaat om ruim 15.000 leerlingen op 54 islamitische basisscholen. Ter vergelijking: ons land telt in totaal 1,4 miljoen leerlingen en 6700 basisscholen.