Uitslag Stelling: Teugels weer aantrekken

Anderhalve maand na het loslaten van de coronamaatregelen loopt het aantal opnamen in de ziekenhuizen en op de ic’s harder op dan verwacht. Het kabinet beraadt zich op extra maatregelen, waarmee het toegeeft aan een noodkreet van de zorg. De persconferentie over die aanvullende maatregelen is daarbij drie dagen vervroegd van 5 naar 2 november. Het gros van de stellingdeelnemers heeft begrip voor de gang van zaken. „Dit is broodnodig om de druk op de ic’s te verminderen”, schrijft iemand. „Maar handhaven is dan wel belangrijk.”

57 procent pleit expliciet voor nieuwe maatregelen. De overgrote meerderheid van deze groep (85 procent) maakt daar wel een belangrijke kanttekening bij: laat de maatregelen dit keer met name gelden voor ongevaccineerden. „Zij moeten minder bewegingsvrijheid krijgen,” oppert een respondent. „Op de ic nemen ze te veel capaciteit weg. Op dit moment bepaalt niemand wie het hoogste recht heeft op een bed.” Een ander zegt: „Jezelf niet laten vaccineren is een eigen keuze, maar wel een waar je zelf de consequenties van moet dragen.’

Ook het demissionair kabinet gaat de optie om maatregelen op te leggen aan ongevaccineerden niet uit de weg. Demissionair minister Hugo de Jonge stelde begin deze week al dat de nieuwe besmettingsgolf zo langzamerhand een „pandemie van ongevaccineerden” wordt.

Een minderheid (43 procent) pleit voor het opnieuw invoeren van de mondkapjesplicht. Het herinvoeren van de anderhalve meter-regel krijgt iets meer bijval (55 procent). „Die hadden we nooit los moeten laten: zelfs een blind paard zag dit aankomen”, vat iemand samen. Iets meer dan de helft vindt dat we vooral vaart moeten maken met een derde prik voor ouderen.

Deelnemers lijken verdeeld over welke maatregelen al dan niet opnieuw ingevoerd zouden moeten worden. Wel valt op dat bijna driekwart van de respondenten vindt dat het verminderen van de druk op de zorg nu de hoogste prioriteit moet krijgen.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei eerder al dat het instellen van lockdowns op lokaal niveau nodig kan zijn om de coronapandemie in Nederland te bestrijden. Te denken valt aan gemeenten als Staphorst in de Biblebelt, waar het aantal besmettingen flink hoger is dan in de rest van ons land. Een meerderheid (56 procent) vindt het een uitstekend idee, maar er worden ook kanttekeningen geplaatst: „Met een lokale lockdown pak je ook de mensen die zich wel hebben laten vaccineren. Dat is oneerlijk.” Een anders schrijft: „Lokale lockdowns zijn niet te handhaven; mensen kunnen nog steeds naar het omliggende gebied.”

Begin deze week riepen Arbodiensten werkgevers op een zogeheten ’snotneusprotocol’ op te stellen. Daarin zou moeten staan met welke verkoudheidsklachten personeel wel of niet naar kantoor zou mogen komen. Een goed plan, zegt 53 procent. „Die ene dag dat ik in de week naar kantoor ga, wordt er gewoon gekucht en gesnotterd om mij heen. Dat zou toch niet moeten kunnen?”