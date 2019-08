Brief 2 ’Door Draghi voor bankenrun’

Als wij geen rente meer ontvangen (fooi) van de banken gaan mensen hun geld van de spaarrekening halen, en dan? Ik haal direct al mijn geld van de bank. Ik ga geen geld toe betalen aan de bank, terwijl daar het geld tegen de plinten klotst. Ik snap niet dat wij dit alles accepteren.

Zit met smart te wachten totdat er in één week 100 of 200 miljoen van de bank wordt gehaald. Dan worden ze daar in één keer wakker, let op mij woorden.

T. Berkhout, Ede

