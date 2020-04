Corona geeft geen omslag

In China gaat men gewoon verder op de oude voet waar het gaat om voedsel, het slachten op markten van kikkers tot honden en alles wat daar tussen zit. Er is helaas nooit iets veranderd: er zijn nog steeds oorlogen, er vallen nog steeds doden door honger, dorst en ziektes. We kappen bossen wereldwijd , bijvoorbeeld in Zuid-Amerika om de sojateelt. Ook worden er steeds meer fossiele brandstoffen uit de aarde gehaald. Na de quarantaine gaan we gewoon vrolijk op de oude voet verder.

Léon de Koning,

Dordrecht