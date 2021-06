’Overheid doet nog steeds niets, helemaal niets’

Kabinetsleden tijdens een eerder debat over de toeslagenaffaire. Orlando Kadir: „Eind goed al goed, zou je zeggen. Was dat maar waar.” Ⓒ ANP/HH

In de schaduw van de formatie woekert intussen de toeslagenaffaire onverminderd voort. Ondanks mooie beloftes over terugbetaling worden duizenden slachtoffers nog steeds in de steek gelaten, stelt Orlando Kadir. „De overheid heeft zijn kans gehad, gepakt en verprutst.”