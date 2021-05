’Toegangstest overbodig’

Testen voor musea, dierentuin of restaurantbezoek. Vorig jaar in de zomer konden we toch ook gewoon zonder testen naar binnen met wat extra maatregelen.

Verlang in binnenruimtes nog een mondkapje, stel eventueel nog beperkingen aan het aantal bezoekers per vierkantemeters, met eventueel verruiming van de openingstijden zodat de ondernemer er toch voldoende aan verdient. Ventileer goed, hanteer tijdslotten en geef een uitbater het recht om als iemand zo onbehoorlijk is snipverkouden binnen te komen, de toegang te weigeren of te verlangen dat iemand ter plekke een sneltest doet.

Dat zal toch echt wel voldoende zijn als straks 60 procent van Nederland gevaccineerd is.

Brigitte Brinkel,

Soest