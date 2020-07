’Omtzigt staat voor daadkracht en rechtvaardigheid’

Ik ben geen CDA kiezer, maar heb de afgelopen dagen de bloedstollende verkiezing tot partijleider van het CDA gevolgd. Mijn grote favoriet én underdog heeft het met 1 procent minder stemmen afgelegd tegen zijn concurrent Hugo de Jonge.

Jammer, want als er in Den Haag één politicus rondloopt die werkelijk opkomt voor de burger, een enorme dossierkennis heeft en dwars durft te denken dan is het Omtzigt wel. De wijze waarop hij opkomt voor christelijke minderheden in het Midden-Oosten, voor de nabestaanden van de MH 17 ramp en onlangs weer voor de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire is groots.

Waren er maar meer van dit soort politici die niet gaan voor de waan van de dag en gemakkelijk scoren, maar voor daadkracht en rechtvaardigheid!

Bas Overmars

Amsterdam