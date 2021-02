’Nieuw pensioenstelsel wordt drama’

De koopkracht van gepensioneerden zal in 2026 t.o.v. 2008 gehalveerd zijn. Dit door nog meer indexatieverlies, nog strengere renteregels en te lage premies (20% nu + nog eens 10% indexatieverlies + dekkingsgraadkorting van 20%) Dat het nieuwe stelsel perspectief zou geven op een beter pensioen, is, als het gaat om ouderen en gepensioneerden, ook misleiding. Ouderen krijgen niet het fondsrendement op hun vermogen, maar moeten voornamelijk genoegen nemen met het lage- of negatieve rendement op obligaties die bij extreem lage rente zeer risicovol zijn. Het kleine beetje aandeelrendement is op voorhand onvoldoende om verder koopkrachtverlies in het nieuwe stelsel te voorkomen. Het parlement en de FNV leggen hiermee de basis voor een pensioendrama dat het toeslagendrama zal overtreffen.

Peter Bouwman, ’s Gravenzande