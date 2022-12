’Laat voetbalclubs zelf voor de veiligheid zorgen’

De politiebond stelt voor om voetbalwedstrijden in eredivisie zonder publiek te speken zodat politie meer in de wijk te zien is in plaats van voetbalhooligans in toom houden. Voetballers krijgen miljoenen betaald en ook de bestuurders verdienen bakken met geld. Maak voetbalclubs in eredivisie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Of ze huren zelf mensen in om de veiligheid voor, tijdens en na de wedstrijd. Als blijkt dat zij zelf niet voor de veiligheid zorgen, dan publiek verbieden.

Angelique Bosselaar, Lansingerland