’Ballen rapen in Spaanse hitte’

Ik had in Nederland enkele tennislessen gehad, dus wist hoe het spelletje gespeeld moest worden. Mijn vrouw had echter nog nooit een tennisracket in handen gehad en kende ook de regels van het spel niet.

Het was erg warm die dag en daardoor minder prettig om in de hete zon te moeten spelen.

Op een gegeven moment werd mijn vrouw erg boos omdat ze telkens de gemiste ballen in de hitte van de zon op moest halen.

Mijn echtgenote sprak toen bozig de memorabele woorden: „Jij slaat de bal steeds op plaatsen waar ik niet sta!”

Leo van Aart

Oosterhout (NB)