Uitslag stelling: ’Rutte III is aansprakelijk’

De manier waarop er vanuit de politiek gereageerd is op de kwestie – waarbij talloze ouders ten onrechte door de Belastingdienst werden aangemerkt als fraudeurs – kan bij de respondenten op weinig begrip rekenen. „Ze hadden bij de eerste klacht al in moeten grijpen. Dit heeft veel te lang geduurd”, aldus een criticus.

Daar zijn velen het mee eens. „Ze hebben alle seinen genegeerd met alle gevolgen van dien voor de gedupeerden”, klinkt het. En: „De Tweede Kamer heeft jaren zitten slapen of zelfs bewust de andere kant op gekeken en de kabinetten van Rutte ook.”

Veel respondenten hebben weinig vertrouwen in de regering. „Alles maar dan ook álles loopt in het honderd bij de gehele overheid. Ze staan allemaal totaal buiten de maatschappij”, reageert iemand. „De politiek slaapt al jaren en wil maar niet wakker worden. Ze zijn de arrogantie ten top met hun gedrag”, stelt weer een ander. „Dit kabinet moet aftreden en we mogen deze onbenullen nooit meer terug laten komen in de politiek.”

Het overgrote deel van de stellingdeelnemers (82%) vindt dat een dergelijke grote affaire niet zonder consequenties mag blijven. „Jarenlange ellende en duizenden families tot op het bot de vernieling ingejaagd. Er zijn kabinetten om zoveel minder gevallen”, reageert een van hen. „Rutte vindt aftreden zo kort voor de verkiezingen symbolisch. Laat het maar symbolisch zijn dan, als dit geen reden tot ophoepelen is, wat is het dan nog wel?”

De tegenwerping dat het kabinet nu niet op kan stappen vanwege de coronacrisis, is volgens 60% van de respondenten onzin. „Het kabinet verstopt zich achter corona”, verwoordt een respondent het heersende sentiment. „Corona mag geen excuus zijn om je verantwoordelijkheid op een ander dossier niet te nemen”, reageert een ander. „Het demissionair zijn van het kabinet zal ook geen gevolg hebben voor de coronabestrijding”, verwacht weer een ander. „De verkiezingen zijn al op 17 maart en daarna is het kabinet sowieso demissionair tot er een nieuwe regering is gekozen.”

Dat er bij de Belastingdienst zelf niemand vervolgd zal worden om de affaire, kan bij weinig deelnemers op begrip rekenen. Zeker 79% van hen is het niet eens met deze beslissing van het Openbaar Ministerie. „Ze hebben willens en wetens mensen richting de afgrond geduwd. Hier moeten koppen voor rollen. Op alle niveaus, anders blijft de kans groot dat zulke dingen blijven gebeuren. In het normale zakenleven ben je met zoiets ook de klos”, reageert iemand. „Waarom zijn hoge ambtenaren altijd beschermd, terwijl zij de ministers pootje lichten door hun werk niet goed te doen?”, vraagt een ander zich af.

Velen (37%) geloven dan ook niet dat het ontslag van het kabinet de juiste oplossing is. „Het is een structureel probleem, geen politiek probleem. De regering maakt beleid en houdt toezicht. De overheidsdiensten zoals de Belastingdienst gaan echter hun eigen weg”, klinkt het. „Zolang er geen ambtenaren ter verantwoording worden geroepen, zal er niets veranderen”, denkt een ander.