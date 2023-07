DIT VIND IK LEUK

Gelukkig bij een benzinestation, zodat wij in de schaduw op de wegenwachter van de ANWB konden wachten (3 uur). Tot twee keer toe kwam er een vrouw naar ons toe om te vragen of het wel goed ging met ons en of we genoeg te drinken hadden. De tweede keer hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van het aangeboden water. Deze twee dames hebben onze ’pechdag’ helemaal goed gemaakt.

Jaap en Anja Visser, Hoofddorp

Ook een ’leuke’ bijdrage leveren?

Mail uw korte verhaal naar wuz@telegraaf.nl