Brief 1 ’Stikstofprobleem verlamt land’

Het stikstofprobleem in Nederland groeit uit tot een regelrechte rampscenario, vindt Lucas Meijer.

De bouwwerkzaamheden liggen al grotendeels plat en daar komt alleen maar meer bij. Nieuwe auto- en vaarwegen kunnen niet worden aangelegd hierdoor ontstaan steeds meer langere files. Vliegveld Lelystad ligt er stil bij en er mag niet worden gebruikt. Het land wordt op deze manier onbestuurbaar! Waarom zet deze regering de EU niet voor het blok en wordt er gedreigd met verregaande maatregelen? Dit is nodig in landsbelang want anders gaat heel Nederland economisch op slot met alle gevolgen van dien!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

