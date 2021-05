Zo sluipt witte sloper in levens van onze talenten

„Bij startende studenten speelt de sociale druk een enorme rol. Als de ouderejaars het doen, is het normaal en geaccepteerd”, stelt Miriam Diekman. Ⓒ ANP/HH

Volgens onderzoek van Trimbos is er tijdens de coronacrisis een explosieve stijging in drugsgebruik onder studenten. Verslavingszorgexpert Miriam Diekman maakt zich grote zorgen over het gemak waarmee naar cocaïne wordt gegrepen. „Een lijntje coke is het nieuwe normaal.”