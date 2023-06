’Dynamisch energiecontract brengt alleen maar onzekerheid’

’Veel te onzeker’, zo luidt de teneur onder deelnemers aan de Kwestie, ondanks dat de energie ’tegen inkoopprijs’ zou kunnen worden aangeboden. 1234Ruud gelooft er in ieder geval niet in: „Wat te mooi klinkt om waar te zijn is gewoon een grote leugen. Al die jongens willen geld verdienen en dat kan niet als je iets verkoopt tegen de prijs waarvoor je het hebt ingekocht.”

Duijn1963 denkt dan ook dat vooral de handel profiteert van dynamische contracten: „Dynamische contracten zijn naar mijn bescheiden mening heel goed voor de handelaren. Deze kunnen gemakkelijk de prijs wat opdrijven en dit per uur/dag bij de dynamische contracthouder innen. Met een vast of variabel contract fluctueren de prijzen veel minder. Alhoewel sommige aanbieders wel vooraan staan in de rij als het op verhogen aankomt en als laatste de verlagingen doorberekenen. Het lijkt mij een goed idee deze bedrijven tegen het licht te houden.”

De hele dag naar de energieprijzen kijken om op precies het juiste moment de wasmachine aan te kunnen slingeren is voor niemand een prettig vooruitzicht. Maria_k is er kort over: „Ik heb er helemaal geen zin aan om constant met energie bezig te zijn, kan het ook even normaal?!” Aanbieders van dynamische contracten schieten als paddenstoelen uit de grond, zo lijkt het, maar dat is voor Doc Damage geen aanbeveling: „Wanneer ze als paddenstoelen uit de grond schieten, is het voordeel voor mij meestal gering of negatief.”

Johanvanderman1001 vat nog maar even samen waarom Nederlanders er eigenlijk niet aan willen: „Als je een dynamisch energiecontract neemt heb je een zekerheid en dat is onzekerheid...” En met onzekerheid daalt het vertrouwen. Ernst4 tenslotte: „Bij alle energiecontracten moet een eerlijk overzicht komen. Energiebedrijven zorgen echt wel dat ze (veel) winst maken. Ze lokken je met een welkomstbonus, houden je vast met een opzegboete, en intussen betaal je de hoofdprijs voor energie.”