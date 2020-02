CO2-bericht op ticket gaat te ver

De schrik sloeg me om het hart toen ik besefte dat ik door gewoon voort te leven inmiddels al ruim 24.000 kg CO2 heb uitgestoten! Maar al snel realiseerde ik mij dat ik door te reizen er wél mede voor zorg dat de reissector, de spoorwegen, de luchthavens, de luchtvaartmaatschappij, de taxibedrijven en de middenstand niet in een faillissement raken door gebrek aan cliënten. Met andere woorden: laten we stoppen met die doemboodschappen uit te strooien. Een hoge CO2-uitstoot beperken is zinvol, teveel uitstoot grijpt in op onze flora, maar laten we wél alles in perspectief blijven zien.

Jan Ritman, Enschede