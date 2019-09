’Er bestaan geen gevaarlijke wegen’

Alleen zijn sommige wegen een beetje onoverzichtelijk, maar daar moet je een beetje uitkijken en je snelheid aanpassen. Ook mist en gladheid is gevaarlijk. Maar in de meeste gevallen zijn menselijke fouten zoals niet opletten, te hard rijden en inhalen waar het niet kan, de boosdoeners bij ongevallen. De weg van Emmeloord naar Zwolle zou een heel gevaarlijke weg zijn. Nu ik heb de proef op de som genomen, maar ik kan er niks vinden dat heel risicovol is. Je moet gewoon normaal rijden zoals je geleerd hebt met rijexamen. Ik heb natuurlijk ook wel eens een foutje gemaakt, maar wie niet?

Bert Zweerink, Soesterberg