’Coronatest moet gewoon gratis blijven’

Het kabinet wil mogelijk de ongevaccineerden straks voor de coronatest laten betalen, want men vindt het niet eerlijk dat mensen die wel zijn gevaccineerd aan die kosten moeten meebetalen. Zo zou je alles wel kunnen onderbouwen, want waarom zouden mensen die niet voor het vaccin hebben gekozen mee moeten betalen aan het vaccin voor de mensen die hier wel voor hebben gekozen?

Als ongevaccineerde ben je niet gevaarlijker voor een ander dan iemand die wel gevaccineerd is, immers in beide gevallen kan je nog steeds corona krijgen en dit nog steeds doorgeven aan een ander. Het enige verschil is dat je minder ziek zal worden van corona dan iemand die ongevaccineerd is.

Daarnaast denk ik dat mensen niet bereid zijn om veel geld neer te tellen voor een test en dat brengt het gevaar met zich mee dat ze zich onder de mensen blijven mengen in plaats van in quarantaine te gaan, tenzij men heel ziek onder de wol moet kruipen.

Zelf heb ik ook corona gehad, niet gevaccineerd en ik ben een risicopatiënt, maar ik ben er amper ziek van geweest, zelfs minder dan van een gewone griep. Het is een grillig virus, de één heeft amper last en de ander kan erg ziek worden of nog erger.

Niemand heeft om dit virus gevraagd, dus laat de testen ‘gratis’ blijven want linksom of rechtsom moet de burger het toch betalen. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kosten met zijn allen te delen, voor het vaccin maar ook voor de testen.

P. van Neck, Rotterdam