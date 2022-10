Uitslag Stelling: Geen delegatie naar Qatar

Een deelnemer verwoordt het heersende sentiment als volgt: „Het WK voetbal had nooit toegewezen mogen worden aan dit corrupte, mensenrechten schendende land. Iedereen die niet hoeft deel te nemen dient dit WK te mijden, dus ook politici, bobo’s en supporters. Laat ze maar spelen voor vrijwel lege tribunes, dat is een krachtig statement naar dit oliestaatje, de corrupte FIFA en de grote sponsors”.

Bijna de helft van de respondenten begrijpt wel dat het kabinet vanwege de energiecrisis toch een afvaardiging naar oliestaat Qatar overweegt, ondanks een eerder besluit om hiervan af te zien vanwege de mensenrechtensituatie in het land. „Niet naar het WK gaan heeft mijn voorkeur omdat geld voor de FIFA duidelijk belangrijker is dan een eerlijke behandeling van de mensen daar, maar door deze rare tijden moet je toch een keus maken. We kunnen immers niet zonder olie en gas”, reageert een van hen.

„We moeten kiezen tussen twee kwaden en op dit moment dienen de economische belangen voorrang te hebben”, vindt ook een ander. „We kunnen wel een politiek statement af willen geven, maar als we later in de kou zitten of opgescheept zitten met veel te duur gas hebben we hier niets aan. Dus gewoon gaan, maar wel met een beperkte delegatie, dus geen koning of premier.”

Ruim 60 procent vindt echter dat mensenrechten zwaarder moeten wegen dan economische belangen. „Economische belangen versus idealen en principes, altijd lastig. Maar wat in Qatar is gebeurd gaat alle perken te buiten”, vindt een respondent. Een

ander schrijft: „Er zijn 6500 mensen omgekomen bij de bouw van de voetbalstadions, door gebrek aan water, voedsel, pauzes en door de hitte. Hun paspoorten werden ingenomen zodat ze niet terug konden naar hun thuisland. Mensonterend en inhumaan”.

Velen hekelen het feit dat het WK een podium lijkt te worden voor politieke statements. Dat is niet waar het bij een sporttoernooi om moet gaan, meent 62 procent. „Eeuwenlang heeft de wereld – zeer terecht - gewerkt aan een scheiding van kerk en politiek. Nu zien we echter dat politiek steeds meer in de sportwereld terecht komt en dat dit tot allerlei ruzies leidt”, constateert een stellingdeelnemer. „Politiek en sport moeten gescheiden blijven”, vindt ook een andere deelnemer. „Maar dan moeten sportbonden ook geen podium meer bieden aan landen waar mensenrechten worden geschonden door daar grote toernooien te organiseren.”

Daar zijn velen het mee eens. Bijna 90 procent vindt dat er voortaan eerst naar de mensenrechtensituatie in landen gekeken moet worden voordat ze zich kandidaat mogen stellen voor een internationaal toernooi. „Als mensenrechten in het geding zijn dan moeten sportorganisaties een boycot uitroepen, niet de politiek.”

Een respondent heeft een oplossing bedacht om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen: „Misschien moeten we gewoon een vaste plaats voor dit soort evenementen aanwijzen. Iedere paar jaar nieuwe stadions bouwen lijkt me sowieso niet meer van deze tijd.”