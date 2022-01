’Plannen voor Europees leger serieus nemen’

Goed dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden, want hij vertegenwoordigt en verkondigt precies wat Poetin wil horen. Europa is op militair gebied een tandeloze tijger en volstrekt afhankelijk van de VS. Juist daarom zou de EU de plannen voor een Europees leger eindelijk serieus moeten nemen. Ik haat oorlog, maar Poetin kent slechts de macht van de sterkste, de bluf en speelt het Westen uit elkaar. Een briljant strateeg die met gelijke munt moet worden terugbetaald. Wederzijdae afschrikking is het aloude devies!

Bas Overmars,

Amsterdam