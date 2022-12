’Schengen niet uitbreiden’

Dat terwijl Verdrag van Dublin failliet is, de buitengrenzen niet bewaakt kunnen worden, we immigratie niet kunnen beheersen en het de vraag is of Schengen nog houdbaar is. In die context moet je nooit uitbreiden, maar eerst zorgen dat het 'huis op orde' is. Onze politici hollen maar door en creeeren zo steeds hun eigen crisis. De 'wijze politici' verliezen hun wijsheid en daarmee het vertrouwen.

Rene Valkema, Haren gn.