Twee keer naar Trommelen Tweewielers in Oosterhout gegaan. Beide keren super geholpen, zonder betaling. Bedankt voor de prima service.

Wil v. Dorst, Oosterhout (NB)

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.