Uitslag stelling: Wantrouwen in hulpacties

De reden van deze negatieve houding tegenover geld inzamelen via officiële organisaties is waarschijnlijk dat driekwart van de stemmers twijfelt of het gestorte geld wel goed terechtkomt. Velen wantrouwen het gironummer 555, een deelnemer oppert: „In het verleden werden uit de Giro 555-pot heel andere projecten betaald dan werd verteld. Waarom geen ander, apart gironummer voor Oekraïne instellen?” Sommigen vrezen daarbij de bekende ‘strijkstok’ en menen dat te veel van het gedoneerde geld naar ‘management’ gaat. Toch zijn er ook respondenten die juist wel vinden dat het geld via Giro 555 de meeste kans heeft om op de goede plek terecht te komen. „Ik wantrouw eerder individuele geldinzamelingsacties: veel te fraudegevoelig.”

Een meerderheid zegt dan ook niet te gaan doneren. De belangstelling voor de Giro 555-actie op televisie is bij de deelnemers ook niet zo groot. Twee derde zegt niet te willen kijken. Een respondent: „Al die BN’ers die over elkaar heen buitelen om te laten zien hoe ‘goed’ ze zijn. Niet om aan te zien.” Een andere respondent vat samen: „Een Tv-show met aandachtsgeile BN’ers en een grote strijkstok waar al het geld aan blijft hangen.”

Inmiddels is er tien miljoen euro opgehaald bij Giro 555 en hulporganisaties als Stichting Vluchteling en het Rode Kruis. Dat vindt een derde van de respondenten een ‘prima’ bedrag. Een stemmer: ,,Een druppel op de gloeiende plaat. Gebruik liever de stikstofmiljarden om naar Oekraïne te sturen.” Veel respondenten vinden dat de Nederlandse regering de portemonnee maar moet trekken. „We betalen al genoeg belasting”, zo vindt een van de deelnemers. Iemand anders vindt dat het geld voor hulp aan de Oekraïners maar moet komen uit geconfisqueerde bezittingen van de Russische miljardairs, in plaats van uit de portemonnee van de burgers in Europa.

Veel Nederlanders schoten meteen in de actiestand na het uitbreken van de oorlog vorige week. In veel plaatsen werd kleding en voedsel ingezameld. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat dit soort acties beter gecoördineerd moeten worden. Een reactie: „Die inzamelingen van knuffels zijn volstrekt begrijpelijk. Maar iedereen doet maar wat, waardoor het een enorme chaos is.”

Veel stemmers zouden meer willen doen dan geld doneren om de bevolking van Oekraïne te helpen. Een suggestie: „Misschien moeten we ons meer richten op hulp aan Polen, omdat daar de meeste vluchtelingen in eerste instantie terechtkomen.”

De Nederlandse regering stuurt wapens en ander militair materiaal naar Oekraïne. Dat vindt de meerderheid van de respondenten prima. Toch is er ook kritiek: „Waarom zou je Rusland zo tegen de haren in willen strijken, terwijl je juist geen oorlog wilt?” Iemand anders denkt dat het leveren van wapens het conflict alleen maar doet escaleren. ,,Gebruik dat geld liever voor het bieden van humanitaire hulp in de regio.”

En niet alleen de Oekraïners hebben hulp nodig: ,,De ‘gewone’ Russen willen dit ook niet. Bied hen m een uitgestoken hand.”