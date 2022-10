Uitslag Stelling: Eten is een zaak van thuis

Kinderen horen genoeg en gezond te eten, anders groeien en ontwikkelen ze zich niet goed, klinkt het onder de voorstanders van het plan van Volt en D66. „Het is toch te gek voor woorden dat in dit land kinderen niet genoeg te eten krijgen en straks ook nog in de kou zitten”, luidt een reactie. „Goed eten is voor ieder van levensbelang. Je start je auto ook niet zonder olie, water en brandstof. Dan kom je misschien tot aan de hoek.”

Veel voorstanders stippen ook het educatieve effect van gratis eten op school aan. „Dit gebeurt in andere landen al jaren”, schrijft een enthousiaste respondent. „Elk kind heeft recht op voedsel en op deze manier leren ze ook wat gezond eten is.”

Ondanks dat het merendeel van de respondenten (75%) het eens is met de stelling ‘goed eten doet goed leren’, trekken veel tegenstanders van gratis schoollunches in twijfel of die verantwoordelijkheid wel bij de scholen ligt. „Dit is niet de taak van de school”, reageert een van hen. „Je helpt gezinnen meer door te zorgen dat ze eten kunnen halen bij de voedselbank.”

De veelal oudere stellingdeelnemers (44% van hen is tussen de 46 en 65 jaar, 47% ouder dan 66 jaar) hebben ook vraagtekens bij de prioriteiten binnen hedendaagse gezinnen. „We kunnen lang en kort praten over armoede en koopkracht maar die paar boterhammen op een dag maakt een gezin niet arm. Telefoons, merkkleding, uit eten gaan, dat kost geld”, aldus een van hen.

„Veel ouders zijn te lui om gezond eten mee te geven”, denkt een ander. „Dat heb ik zelf meegemaakt toen mijn kinderen klein waren. Mijn dochter was de enige die brood meekreeg, de rest kreeg koekjes en dat in een goede buurt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en er lopen er heel wat rond die absoluut niet geschikt zijn om kinderen op te voeden.”

„Wat is de volgende stap?”, vraagt een andere stellingdeelnemer zich af. „Moet de overheid de hypotheek betalen voor mensen die dat niet meer kunnen? Of de wegenbelasting, de nieuwste smartphone, de elektrische fiets? Geef ze anders ook gelijk een nieuwe auto om de kinderen veilig naar school te brengen. Het is vaak gemakzucht van de ouders. Stop eens met pamperen en alles afwentelen op een ander. De ouders krijgen een kindgebonden budget en kinderbijslag die ze eventueel voor gezond eten zouden kunnen reserveren. Maar dat gaat natuurlijk op aan andere zaken.”

Velen vragen zich ook af of een dergelijk plan wel te organiseren is. „Wie gaat dat eten klaarmaken? De leerkrachten klagen al over te veel werk. Als ouders hun kinderen niet te eten geven zit er ergens anders iets fout en moet je dit niet weer met het volgende lapmiddel gaan opvangen.”

„Dit is het zoveelste doekje voor het bloeden”, stelt een andere kritische stellingdeelnemer. „Pak armoede landelijk aan. Verlaag de energieprijzen en de buitensporige voedselprijzen. Bedrijven stoppen nu met produceren vanwege de hoge energieprijzen, het lijkt me toch dat daar je focus moet liggen en niet bij een lunch op school.”