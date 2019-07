Stelling: Kamerlid mag de fout in gaan

VVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga is betrapt op dronken rijden en moet van zijn partij geld schenken aan een belangenvereniging van verkeersslachtoffers en vrijwilligerswerk gaan doen. Dit staat los van de straf die nog opgelegd krijgt via de rechter. Vindt u dat hij had moeten aftreden, of mag hij de fout in gaan?