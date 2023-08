’Timmermans durft!’

Als er één kliek een grootverbruiker is van door de normale burger opgehoeste belasting is het de ongekozen EU wel, de heer Timmermans incluis. Vergoeding hier, verhoging daar - en dan gaat het om bedragen waar een normaal gezin een maand van moet rondkomen - maar daar hoor je meneer niet over, sterker nog, zijn riante wachtgeldregeling heeft hij nodig, want hij heeft een gezin en moet ook huur betalen. Laat hij zich dus maar goed realiseren dat het ’ontzettend veel uitgegeven geld’ deels in zijn zakken is gekomen.

Cobie Bos, Barsingerhorn