Brief 1: ’Aanpakken oplichters schrikt de rest af’

Het gaat daarbij om een bedrag van € 30.000 voor ouders die in de computers van de Belastingdienst geregistreerd staan als ‘aangeslagen voor terugbetaling plus boete of als deelnemer betalingsregeling’. Waarom de oplichters niet (kunnen) worden aangepakt of iedereen tenminste gewaarschuwd voor toekomstige consequenties van een valse claim, is een raadsel. De computers van de Belastingdienst zijn niet defect, neem ik aan, en alle andere (te hoge) toeslagen zijn wel geregistreerd en verrekenbaar. Bovendien is er een hele staatssecretaris voor dit dossier en een lijst van meldingen over verdachte claims. Juist het aanpakken van een handvol oplichters zal de rest afschrikken. De vele te vroeg ‘gepensioneerde’ belastingambtenaren kunnen hierbij wellicht een handje helpen; zelfs als thuiswerker.

L.J.J. Dorrestijn

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: