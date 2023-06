Gisteren liep ik in een winkelcentrum in Delft en ik moest naar de wc. Ik heb de ziekte van Crohn en ik moet dan echt per direct.

Door eerdere toiletbezoeken had ik nog maar 0,35 cent contant terwijl er 0,50 cent gevraagd werd. Ik mocht van de lieve meneer toch naar de wc en na het toiletbezoek verliet een andere man de ruimte en zei dat hij al voor mij had betaald. Beide heren heel erg bedankt! Anouk Tilburgs