Natuur dwingt ons tot sluiten grenzen

In november 1347 legden twaalf schepen aan in Messina, de havenstad op de noordoostelijke punt van Sicilië. In de veertiende eeuw werden transportschepen ook door roeiers aangedreven, maar deze trage schepen kwamen alleen met windkracht aan. Er was nauwelijks activiteit op de schepen, zo konden de havenarbeiders zien. Er dreef een verschrikkelijke stank naar de kade. Toch waren er nieuwsgierigen die de schepen durfden te betreden. De scheepsbemanningen vertoonden enorme gezwellen, zwart van kleur, waren stervende of al gestorven.