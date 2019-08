Brief 2: ’Telen naar voorbeeld van Nederland’

Hoezo uitputting van de grond? Nederland is op een na de grootste exporteur van landbouwproducten. Stel dat landen als Polen, Duitsland, Frankrijk en Italië net zo efficiënt gaan telen als Nederland dan krijg je een enorm overschot aan voedsel.

In het hele grote continent Afrika liggen miljoenen hectares prima teeltgronden met voldoende water. Zet daar 40 Wieringermeerboeren op en je kunt er twee tot drie maal per jaar oogsten. Dan heb ik het nog niet gehad over het enorme productiepotentieel in Azië en Zuid-Amerika, wat de voedselbergen nog veel groter maakt.

En wat dacht u van het veredelen wat de productie 25 tot 50% kan verhogen? IPCC is een hele dure (en zure) bangmakerijclub.

N.M. v.d. Berg, Zuid Scharwoude

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: