Column Roderick Veelo Heeft staatssecretaris Broekers-Knol een keer gelijk, krijgt ze het niet

’Hersenloos en ziek’ (Kati Piri, PvdA), ’afschuwelijk’ (Salima Belhaj, D66) en ’zeer ongepast en pijnlijk’ (Don Ceder, CU). Het oordeel van Tweede Kamerleden over hoe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol denkt over het evacueren van mensen uit Afghanistan is hard en fel. Er is veel op het beleid van de staatssecretaris aan te merken, maar deze keer had zij een belangrijk punt.